São Paulo encaminha contratação de Juan Dinenno, do Cruzeiro

O São Paulo está muito próximo de contratar o atacante Juan Dinenno, do Cruzeiro. O Tricolor negocia o empréstimo do argentino com opção de compra até o final de ano. Caso o centroavante atinja metas estabelecidas, o clube paulista será obrigado a adquiri-lo em definitivo. A informação foi divulgada primeiramente pelo ”Central da Toca” e confirmada pelo J10.

As conversas estão muito avançadas e as diretorias alinham os últimos detalhes para oficializar o acordo. Aliás, o argentino chegaria para fazer sombra a André Silva, que assumiu a posição após Calleri sofrer uma grave lesão no joelho direito e perder o restante da temporada. Ryan Francisco é outra opção para o ataque tricolor.

Dinennoestá sem espaço com o técnico Leonardo Jardim e via com bons olhos uma mudança de ares para ganhar mais minutos. O argentino, aliás, também sofreu uma grave lesão no joelho direito em 2024 e passou por uma longa recuperação. Nesta temporada, foram apenas cinco jogos.

Antes da lesão, Dinenno vivia grande fase na Raposa. Afinal, ele havia marcado oito gols em 22 partidas com a camisa celeste. Contudo, a lesão grave fez com que freasse a ascensão do argentino. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2026.

O São Paulo entende que era importante achar outro jogador para disputar posição com André Silva, dono absoluto do setor neste momento. Isso porque o garoto Ryan Francisco, mesmo sendo uma das joias do São Paulo, não conseguiu ganhar minutos e a confiança definitiva de Luis Zubeldía.

