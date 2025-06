Coordenador detalha planejamento de jogos do Brasil até a Copa

Em entrevista ao programa Fechamento, do SporTV, Rodrigo Caetano, coordenador da Seleção, revelou que, com a quase iminência da classificação antecipada do Brasil para a Copa do Mundo já nesta rodada, há um planejamento de, ao menos, nove jogos para a Seleção Brasileira até a convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

“Os amistosos estão nos nossos planos. Vamos tentar, depois de confirmada a classificação, encaixar datas. Nem sempre é possível. Ainda 2025, queremos enfrentar seleções asiáticas e africanas — já que são continentes que não terão mais jogos de eliminatórias e outros torneios. As seleções da Europa estarão focadas nas eliminatórias.”

Caetano ainda detalhou os planos para o primeiro semestre de 2026:

“Em março, queremos enfrentar seleções europeias de nível A. E em junho, nos EUA, por conta da logística, vamos tentar repetir o modelo da Copa América: ir para os Estados Unidos, fazer a adaptação e amistosos por lá com seleções europeias de nível B, pela proximidade da Copa. Até a convocação final, devemos ter nove jogos, somando amistosos e partidas das Eliminatórias.”

Onde será o “QG” da Seleção nos EUA?

Rodrigo Caetano revelou que a comissão técnica fará uma visita técnica aos Estados Unidos nas próximas semanas:

“Antes da próxima Data FIFA, vamos visitar os centros de treinamento possíveis para escolher aqueles que a Seleção considera ideais — levando em conta toda a parte logística, hotéis e as sedes prováveis.”

Um ponto de atenção destacado por Caetano foi o clima e quase que descarta que o Brasil fique num QG no lado do pacífio, o que amplia muito apossibilidade de algumlocal na Flórida ou Nova York:

“Um desgaste que notamos foi a temperatura na Costa Oeste, especialmente em Las Vegas, muito quente. Imagino que não ficaremos por lá.”

Brasil pode garantir vaga na Copa nesta terça

A confirmação da classificação da Seleção Brasileira para a Copa pode acontecer nesta terça-feira. Pelo regulamento das Eliminatórias Sul-Americanas, das dez seleções participantes, seis garantem vaga direta para a Copa do Mundo, e a sétima colocada vai para a repescagem.Os Canarinhos, que no momento têm 99,4% de possibilidade de garantir vaga, recebem o Paraguai, na Neo Química Arena estão em quarto lugar, com 22 pontos.

Caso vença, chegará a 25. Já a Venezuela, que ocupa a sexta posição, tem 18 pontos e enfrenta o Uruguai fora de casa. Se os venezuelanos perderem, seguirão com a mesma pontuação. Como, após esta rodada, restarão apenas mais dois jogos para cada seleção (ou seja, 6 pontos em disputa), a Venezuela só poderia chegar, no máximo, a 24 pontos — o que garantiria a classificação matemática do Brasil.

