Com festa da torcida, Botafogo embarca para o Mundial de Clubes

Torcedores saudaram o time do Botafogo a caminho do Mundial de Clubes - (crédito: Reprodução de vídeo TV Fogão Net )

O time do Botafogo embarcou na noite deste domingo (8/6) para os Estados Unidos, onde vai disputar o Super Mundial de Clubes. Antes, porém, cerca de 200 torcedores fizeram festa no Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão. Assim, fizeram selfies e receberam autógrafos dos jogadores e do técnico Renato Paiva, festejado com gritos de “Mister”.

Com mudança prevista para Inglaterra, Igor Jesus é celebrado

Outro nome muito celebrado foi Igor Jesus. Afinal, o centroavante está em fase de despedida, já que, após a Copa de Clubes, passará a defender o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O voo fretado do Botafogo para Los Angeles decola às 21h05 (de Brasília) e deve durar 12 horas. A delegação deve chegar a Santa Bárbara, cidade vizinha, a 150 km de Los Angeles, por volta das 10h (de Brasília) . Assim, a equipe participa do primeiro treino já na segunda-feira.

O voo leva 28 jogadores do Glorioso. Savarino se junta à equipe diretamente nos Estados Unidos. O mesmo ocorre com Arthur Cabral. Afinal, ele assinou contrato com o alvinegro carioca neste domingo e já participará do Mundial de Clubes.

O Botafogo está no Grupo B, ao lado de PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

O primeiro jogo será no domingo (15/6) contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Os jogos seguintes serão contra o PSG, dia 19, às 22h; e Atlético de Madrid, dia 23, às 16h, no Rose Bowl, em Los Angeles.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.