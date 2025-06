Adversário do Fluminense, Mamelodi Sundowns embarca para os EUA

Terceiro e último adversário do Fluminense na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, embarcou neste domingo (8) para os Estados Unidos, onde enfrentará o Flu no dia 25 de junho. Antes, porém, a equipe encara ainda o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Ulsan, da Coreia do Sul. Os dois primeiros colocados se classificam para as oitavas de final.

A imprensa local, aliás, destacou um acessório do técnico português Miguel Cardoso: um gorro de tricô com a bandeira sul-africana. Além disso, os veículos sul-africanos destacaram a entrevista do capitão Ronwen Williams. Ele afirmou que a equipe já virou a chave após perder para o Pyramids (EGI) por 2 a 1, no último final de semana, pela final da Liga dos Campeões da África.

“Acho que o mais importante a fazer era refletir”, disse Williams. “Imediatamente após o jogo, conversamos. Mas depois disso, era importante ficarmos longe um do outro. Jogamos muitas partidas nesta temporada e viajamos muito.”

Conheça mais sobre o Mamelodi

Como o Mamelodi se classificou

Mais especificamente, o Mamelodi Sundowns foi a segunda equipe – depois do Espérance, da Tunísia – mais bem ranqueada elegível na classificação quadrienal da CAF Champions League (2020-2024), garantindo uma das vagas para a África que não foram preenchidas diretamente pelos campeões das últimas quatro edições da competição.

Sua consistência em chegar às fases finais (quartas de final e semifinais) da CAF Champions League nesse período de quatro anos foi crucial para acumular os pontos necessários no ranking e assegurar sua vaga no torneio da Fifa nos Estados Unidos.

Destaques do Mamelodi

O Mamelodi Sundowns tem um elenco recheado de talentos, combinando experiência e juventude, e muitos jogadores são figurinhas carimbadas nas seleções africanas.

No gol, Ronwen Williams é um dos grandes destaques. Capitão e goleiro da seleção sul-africana, ele é conhecido por suas defesas espetaculares e liderança, além de ser um exímio pegador de pênaltis, como demonstrou na Copa Africana de Nações. No meio-campo, Teboho Mokoena é um jogador vital, com grande capacidade de marcação, passe e chegada ao ataque. É considerado um dos melhores volantes do continente.

No ataque, Lucas Ribeiro Costa é um nome importante, contribuindo com gols e assistências. O veterano Themba Zwane, carinhosamente apelidado de “Mshishi”, continua sendo o cérebro criativo do time, com sua técnica refinada e inteligência para desequilibrar defesas. Outros nomes como o zagueiro Grant Kekana e o atacante Iqraam Rayners (um dos artilheiros da equipe) também são fundamentais para a performance do Mamelodi.

Time-base (4-2-3-1)

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Grant Kekana, Mosa Lebusa, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Marcelo Allende; Thapelo Morena, Themba Zwane, Lucas Ribeiro Costa; Peter Shalulile.

Técnico: Miguel Cardoso

Miguel Cardoso é um treinador português que assumiu o comando do Mamelodi Sundowns em dezembro de 2024 e tem a missão de liderar os “Brazilians” sul-africanos no Mundial de Clubes Fifa 2025. Cardoso tem experiência em diversos clubes europeus e já foi auxiliar de grandes nomes como Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca.

Raio-X do Mamelodi

Nome: Mamelodi Sundowns Football Club

País: África do Sul

Cores: Verde e amarelo

Fundação: 1960

Apelido: The Brazilians

Ídolo histórico: Daniel Mudau

Principais títulos: 18x Campeão do Campeonato Sul-Africano, 4x Copa da África do Sul (1986, 1998, 2008, 2014–15) e a CAF Champions League de 2016

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.