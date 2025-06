Torcedor português morre durante final da Liga das Nações

Um torcedor português, cuja identidade ainda está preservada, faleceu neste domingo (8) durante a final da Nations League, vencida por Portugal sobre a Espanha nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal, na Allianz Arena. O fanático não resistiu a uma queda sofrida no início do primeiro tempo da prorrogação.

De acordo com a imprensa local, o torcedor caiu próximo da área de imprensa e foi logo atendido pelos médicos. No entanto, não resistiu. Além da equipe de saúde, o homem foi cercado por seguranças e policiais, para que as fortes imagens fossem amenizadas. Após o duelo, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), enviou as condolências à família.

“Deixar uma palavra de pesar, acabei de saber que faleceu um adepto durante este encontro. A FPF deixa esta nota de pesar”, comentou o dirigente.

Assim como Proença, o treinador da Espanha, Luis de la Fuente, também se solidarizou com o falecimento do torcedor.

“Antes de começarmos com as perguntas (da entrevista coletiva), gostaria de expressar minhas condolências, pois um torcedor faleceu nas arquibancadas hoje. Minhas condolências à família”, disse La Fuente.

