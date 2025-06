Eliminatórias da ??sia: O que está em jogo neste 10/6 e onde assistir

Al Dawsari (Arábia Saudita) e Behich (Austrália), em ação em jogo no qual um deles sairá com vaga à Copa - (crédito: Foto: Yasser Bakhsh/Getty Images e Mark Metcalfe/Getty Images)

Nesta terça-feira, 9/6, ocorrerá a última rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia. Serão nove jogos que definirão as últimas vagas em disputa: uma vaga direta para a Copa do Mundo — no confronto entre Austrália e Arábia Saudita — e outras para a repescagem, que ainda será disputada por seis seleções. Haverá a definição de quem irá diretamente à Copa (Austrália ou Arábia Saudita, no Grupo C), e também a seelção que fica na 4ª posição no Grupo B — Omã ou Palestina, que ainda sonham com a repescagem.

Para entender o que está em jogo, o Jogada10 explica tudo a partir de agora. Ms antes, entenda a confisa regra de classificação as Eliminatórias da Ásia, que distribuem 8 ou 9 vagas.

Como Funciona as Eliminatórias Asiáticas?

Atualmente está na terceira fase. Conta com três grupos de seis. As seleções jogam entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Assim, ao final dessa etapa:

A – Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta na Copa.

B – Mas os terceiros e quartos colocados seguem para uma quarta fase. Essa fase consiste em dois grupos de três seleções, e os primeiros colocados de cada grupo também se classificam. Assim oito seleções da Ásia têm vaga direta à Copa.

C – Contudo, ainda haverá um mata-mata entre os segundos colocados desses grupos da quarta fase, e o vencedor disputará a repescagem mundial, que reunirá seis seleções em busca de duas últimas vagas.

Grupo A

Tudo já está definido

Classificados para a Copa: Irã e Uzbequistão

Classificados para a repescagem (4ª fase): Emirados Árabes Unidos e Qatar

Eliminados: Quirguistão e Coreia do Norte

Asim, os jogos desta terça-feira são meramente amistosos:

10h45 – Uzbequistão x Qatar (transmissão ESPN4)

10h45 – Quirguistão x Emirados Árabes Unidos

13h – Irã x Coreia do Norte

Grupo B

Classificados para a Copa: Coreia do Sul e Jordânia

Vaga na repescagem: Iraque

Disputam vaga na repescagem: Omã e Palestina

Eliminado: Kuwait

As partidas

8h – Coreia do Sul x Kuwait (Transmissão ESPN4)

15h15 – Palestina x Omã

15h15 – Jordânia x Iraque

A líder Coreia do Sul enfrenta o lanterna Kuwait, em um jogo apenas para cumprir tabela. Em outro duelo, o Iraque já garantiu vaga na repescagem. Agora, tenta definir sua posição enfrentando a já classificada Jordânia. A grande decisão será entre Palestina e Omã, em um confronto direto.

Palestina x Omã

A partida tem mando da Palestina, mas será disputada em campo neutro, na Jordânia, devido à guerra com Israel. A Palestina precisa vencer: tem 9 pontos, contra 10 de Omã. O empate classifica os omanis para a repescagem.

Grupo C

Classificado para a Copa: Japão

Disputam a última vaga direta: Austrália e Arábia Saudita

Classificados para a repescagem: Indonésia e o perdedor entre Austrália e Arábia Saudita

Eliminados: Bahrein e China

As partidas

7h35 – Japão x Indonésia

8h – China x Bahrein

15h15 – Arábia Saudita x Austrália (Transmissão ESPN4)

O confronto entre China e Bahrein é amistoso entre os já eliminados. O Japão, já classificado, enfrenta a Indonésia, que já tem vaga garantida na repescagem.

Arábia Saudita x Austrália

O jogo que realmente vale é Arábia Saudita x Austrália, às 15h15 (horário de Brasília), em solo saudita. A Austrália tem 15 pontos e saldo de 8 gols; a Arábia tem 12 pontos e saldo zero. Para os sauditas se classificarem diretamente à Copa, precisam vencer por quatro gols de diferença. Qualquer outro resultado classifica a Austrália.

