Dorival treina time do Corinthians pensando no jogo contra o Grêmio

Na próxima quinta-feira (12), o Corinthians enfrenta o Grêmio pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, Dorival montou um treino tático com titulares e reservas.

Segundo informações publicadas pelo clube, a atividade tática teve muita ênfase na movimentação coordenada da equipe. Desde que chegou ao Corinthians, em abril deste ano, Dorival Júnior tem focado no trabalho defensivo e na criação de um comportamento único em campo entre titulares e reservas.

Na atividade deste sábado, a comissão técnica contou com alguns dos garotos das categorias de base para completar a atividade. São eles: os goleiros Cadu (2005) e Gustavo Milani (2009); o zagueiro Gama (2008); os meio-campistas Bahia (2006), Dieguinho (2007) e Yago (2006), e o atacante Kauê Furquim (2009).

Desfalques no Corinthians

O time está desfalcado de oito atletas convocados por suas respectivas seleções nesta Data-Fifa: Hugo Souza, Memphis Depay, Félix Torres, Romero, José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Felipe Longo).

O elenco do Timão retornará aos treinos no CT Joaquim Grava na segunda-feira.

Jogadores de saída

Alguns atletas estão deixando o Timão nesta janela de meio de ano. Giovane vai ser o primeiro jogador a sair do clube. O atacante de 21 anos e passagens pelas seleções de base chegou a um acordo com o clube paulista. Assim, vai ficar livre para definir o seu futuro.

A caminho do Grêmio, o volante Alex Santana despediu-se do Corinthians na tarde deste domingo (8). Assim, o meio-campista publicou um texto no Instagram, afirmando que sempre levará o Timão no seu coração. Inclusive, ele valorizou até as vaias que recebeu da torcida

