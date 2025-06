Destaque do Seattle, adversário do Botafogo, Kent se destacou na Europa

Primeiro adversário do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes (dia 15 de junho), o Seattle Sounders, que jogará em casa, tem uma aposta um tanto quanto inusitada: o atacante inglês Ryan Kent, de 28 anos. Com passagens por clubes da Inglaterra, Alemanha, Escócia e Turquia, o atleta é o que mais tem experiência internacional pelo clube americano.

Kent, por exemplo, foi titular do Rangers na final da Liga Europa de 2021/2022, vencida pelo Eintracht Frankfurt (ALE), nos pênaltis. O time escocês, inclusive, eliminou o Borussia Dortmund (que curiosamente será adversário do Fluminense), o Estrela Vermelha, o Braga e o RB Leipzig.

Por outro lado, ele conquistou dois títulos pela equipe: o Escocês 2020/2021 e a Copa da Escócia 2021/2022. Ao todo, foram cinco anos no Rangers: 2019 a 2023. O atacante defendeu também o Liverpool, o Barnsley, o Freiburg, o Bristol, e o Fenerbahce.

“É um torneio com as melhores equipes do mundo, então é bem emocionante. Se você quiser ganhar troféus, precisa encarar cada jogo como se fosse uma final. É preciso estabelecer um bom ritmo para o início do torneio, começar bem e mostrar às outras equipes que você não está aqui apenas para participar”, comentou Kent.

Kent, recém-contratado do Seattle

Ryan Kent chegou ao Seattle em março deste ano, após não renovar com o Fenerbahce. Após nove partidas e 400 minutos em campo, ele ainda busca seu primeiro gol pelo novo time, mas já tem três assistências. Além do Botafogo, o time americano enfrentará também o PSG e o Atlético de Madrid na fase de grupos da Copa do Mundo de Clube. Os dois primeiros avançam às oitavas de final.

“Acho que os clubes vão levar isso muito a sério. Não sei bem qual é a expectativa externa para nós, mas, internamente, queremos competir o melhor que pudermos e mostrar às pessoas o que podemos fazer como equipe. É o torneio mais comentado do futebol atualmente. Todos estão animados, especialmente com o calibre dos times que estão no torneio. Mas, para nós, temos um jogo neste fim de semana em Vancouver. É tentar encontrar o equilíbrio certo entre o que é importante e, neste momento, esse é o jogo mais importante para nós neste fim de semana. Assim que isso acabar, nosso foco mudará para este torneio”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.