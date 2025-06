Botafogo tentou repatriar velho conhecido na reta final da janela de transferência

Retorno de Júnior Santos estava no radar do Botafogo, mas não se concretizou - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com a proximidade do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Botafogo encerrou as movimentações na janela de transferência extra, que se encerra nesta terça-feira (10). Assim, a diretoria buscou suprir as carências do elenco, sobretudo em duas posições específicas, como zaga e meio-campo. A informação é do portal “ge”.

No momento, o clube confirmou o goleiro equatoriano Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia argentino Álvaro Montoro e o atacante Arthur Cabral, Além disso, está nos ajustes finais para trazer Joaquín Corrêa, atacante da Inter de Milão, que tem acerto encaminhado (restam as questões burocráticas).

“É um nome que pode ser que as coisas aconteçam. Gostaria de contar com os dois no Mundial. Me ajudariam imensamente. O Arthur é muito finalizador, precisamos de um homem assim. O Joaquín pode jogar em qualquer posição do ataque. Se olharem para o currículo dele, inclusive com a seleção da Argentina, verão que ele tem conhecimento enorme do jogo. Ele entusiasma qualquer treinador e qualquer torcida. Espero contar com ele”, disse Renato Paiva.

Proposta por velho conhecido

O Alvinegro também concretizou a contratação de um centroavante para substituir Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest e tentou repatriar um velho conhecido da torcida, por empréstimo. Trata-se de Júnior Santos, que atualmente defende o Atlético-MG, assim como também negociou com Marino Hinestroza, do Atlético Nacional-COL, mas ambas as propostas foram recusadas.

O clube vendeu o atacante ao Galo no início da temporada, porém ele não teve muitas chances com o técnico Cuca. Júnior está no coração da torcida por ter sido o artilheiro na campanha do título da Libertadores , com um tento na decisão.

Por fim, o Botafogo voltará suas atenções para trazer mais um ponta na próxima janela regular. Ela abre no dia 10 de julho, e a diretoria tentará fechar o elenco para o restante da temporada.

