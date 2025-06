Uniformes do Mundial de Clubes da Fifa terão espaço para patrocínio extra

O Mundial de Clube, nos Estados Unidos, chega como uma novidade aos torcedores e ao mundo do futebol. Além do novo formato, o torneio tem uma restrição regulamentar da Fifa, que poderá trazer modificações nos uniformes dos clubes que estão na disputa a partir do dia 14 de junho. A informação é do portal “ge”.

Em outras competições similares (de Clubes e Intercontinental), a entidade permitia que apenas o patrocinador máster fosse exibido na parte frontal, assim como o fornecedor de material esportivo.

Agora, porém, a Fifa liberou a exibição de marca em uma das mangas do uniforme. Neste caso, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras deverão informar em documento qual patrocinador estará presente. A tendência é que tal mudança aconteceu a pedido do Real Madrid, que quer expor a marca da HP exposta.

Além disso, os ombros contarão com patches da Fifa, assim como a parte traseira terá o nomes dos jogadores. Eles serão readequados em relação ao tamanho da fonte.

O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Palmeiras. No próximo dia 15 (domingo), às 19h (de Brasília), o Alviverde mede forças com o Porto, em Nova Jersey. No mesmo dia, entretanto às 23h (de Brasília), o Botafogo encara o Seattle Sounders, na casa do adversário.

Por fim, será a estreia da dupla Fla-Flu. O Flamengo entra em campo dia 16, às 22h (de Brasília), contra o Espérance-TUN, em Filadélfia, enquanto o Fluminense encara o Borussia Dortmund, em Nova Jersey, dia 17, às 13h (de Brasília).

