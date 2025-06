Campeão por Portugal, Cristiano Ronaldo revela onde vai jogar na próxima temporada

Campeão da Liga das Nações com Portugal no último domingo (8), Cristiano Ronaldo revelou onde jogará na próxima temporada. Após o título alcançado sobre a Espanha na Allianz Arena, em Munique (ALE), o astro de 40 anos afirmou que seguirá no Al Nassr, clube saudita que defende desde 2023.

“Futuro? Não vai mudar nada. Al Nassr? Sim”, declarou ele, cravando, então, que aceitará a renovação do contrato com o clube de Ríade – o atual expira no fim deste mês.

Com a proximidade do encerramento do vínculo, não faltaram rumores sobre o futuro do português. E tudo começou quando o próprio jogador fez um post enigmático nas redes sociais após a última rodada da Liga SAaudita, quando o Al Nassr perdeu para o Al Fateh e, consequentemente, ficou sem uma vaga na próxima Champions da Ásia.

“Esse capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Gratidão a todos”, escreveu em 26 de maio.

Além disso, na véspera da final da Nations, CR7 revelou que recebeu muitos convites, inclusive, de clubes que estarão na disputa do Mundial nos Estados Unidos a partir do próximo fim de semana.

“Houve muito contato, vejo coisas que fazem sentido, outras que não. Não dá para ir a todos (os clubes), é preciso pensar a curto, médio e longo prazo. É algo que está praticamente decidido da minha parte, que é não ir para o Mundial de Clubes, mas já recebi muitos convites”, declarou Cristiano, afirmou que não jogaria a edição inédita do torneio da Fifa

Casado há nove anos com uma argentina, Cristiano Ronaldo viu o River Plate demonstrar interesse em sua contratação para o Mundial. Até mesmo o Al Hilal, único clube saudita que disputará o torneio e rival do Al Nassr, cogitou contratá-lo.

Cristiano Ronaldo no Brasil?

Diante do interesse mundial por Cristiano, até mesmo clubes brasileiros tiveram os nomes envolvidos em um possível futuro do craque. Foram os casos de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, que disputarão o Mundial.

Entretanto, representantes dos quatro clubes se pronunciaram ao serem perguntados sobre o assunto. Todos descartaram, salvo o presidente do Fluminense. Mário Bittencourt afirmou que chegou a sondar a situação, mas que o português negou um desejo no atuasl momento em atuar no Brasil.

