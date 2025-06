Conheça o Al Hilal, do Grupo H do Mundial de Clubes

O Al Hilal chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como o maior e mais vitorioso representante do futebol da Arábia Saudita e um dos gigantes da Ásia. Com uma história repleta de títulos, incluindo múltiplas conquistas da AFC Champions League e uma final de Mundial de Clubes, o time busca consolidar sua posição entre as maiores potências globais.

Eles integram o Grupo H do Mundial e terão pela frente o maior campeão da Champions League, Real Madrid, o forte Pachuca do México, e o tradicional RB Salzburg da Áustria.

Jogos do Al Hilal no Mundial

18/6 – 16h (de Brasília)

Real Madrid x Al Hilal – em Miami

22/6 – 19h (de Brasília)

RB Salzburg x Al Hilal – em Washington

26/6 – 22h (de Brasília)

Pachuca x Al Hilal – no Tennesse

Como o Al Hilal se classificou

O Al Hilal se classificou para o Mundial de Clubes FIFA 2025 ao vencer a AFC Champions League de 2021.

Eles garantiram uma das vagas destinadas à Confederação Asiática de Futebol (AFC) por terem sido campeões da principal competição de clubes do continente dentro do período de qualificação estabelecido pela Fifa (2021-2024).

Na final daquela edição, o Al Hilal venceu o Pohang Steelers da Coreia do Sul por 2 a 0, assegurando sua vaga no torneio.

Destaques do Al Hilal

O Al Hilal mantém seu elenco estelar, repleto de talentos internacionais e o que há de melhor no futebol saudita. O artilheiro sérvio Aleksandar Mitrovi? continua sendo a principal referência ofensiva, com seu faro de gol e imposição física. No meio-campo, a dupla sérvia Sergej Milinkovi?-Savi? e o português Rúben Neves formam um motor de luxo, combinando força, visão de jogo e qualidade nos passes.

Na defesa, o goleiro marroquino Yassine Bounou (Bono) é uma muralha, conhecido por suas defesas decisivas, enquanto o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly garante solidez e liderança. O lateral português João Cancelo, que chegou no final de 2024, eleva o nível técnico e ofensivo pelas laterais. Entre os talentos brasileiros, Malcom continua sendo um ponta veloz e com capacidade de finalização. E temos o jovem Marcos Leonardo, contratado em setembro de 2024, vem se afirmando como uma promessa no ataque. O ídolo saudita Salem Al-Dawsari permanece como uma peça-chave, trazendo habilidade e gols importantes.

Time-base (Varia entre 4-3-3 e 4-2-3-1)

Yassine Bounou; João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ali Al-Bulaihi, Renan Lodi; Rúben Neves, Sergej Milinkovi?-Savi?; Malcom, Michael, Salem Al-Dawsari; Aleksandar Mitrovi?.

Técnico: Simone Inzaghi

O técnico do Al Hilal é Simone Inzaghi. Ele foi anunciado como o novo treinador do clube saudita nesta última semana, mais precisamente em 4 de junho de 2025. Ele assumiu o comando após deixar perder a Uefa Champions League com a Internazionale de Milão. Inzaghi terá agora a missão de liderar o Al Hilal no Mundial de Clubes Fifa 2025.

Raio-X do Al Hilal

Nome: Al-Hilal Saudi Football Club

País: Arábia Saudita

Cores: Azul e branco

Fundação: 16/10/1957

Apelido: The Blue Waves

Ídolo histórico: Yousuf Al-Thunayan

Principais títulos: 19x Campeão do Campeonato Saudita, 4x AFC Champions League (1991, 2000, 2019, 2021) e vice-campeões mundiais em 2022

