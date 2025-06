Manchester City encaminha contratação de joia do Lyon, da França

Rayan Cherki, destaque do Lyon-FRA, está próximo de assinar com o Manchester City - (crédito: Foto: Michael Steele/Getty Images))

O Manchester City busca reformular seu elenco para a próxima temporada. Nesse sentido, o clube inglês chegou a um acordo e encaminhou a contratação de Rayan Cherki, do Lyon, da França. Segundo a imprensa local (David Ornstein, do “The Athletic”), o jogador assinará contrato até 2030 com os Citizens.

Na última semana, os clubes tentavam ajustar os valores para chegar a um denominador comum. Assim, a negociação girará em torno de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões na cotação atual).

Além disso, o City corre para assinar o contrato de Rayan Cherki a tempo do fim da janela de transferência extra para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Os comandados do técnico Pep Guardiola estreiam no novo torneio da Fifa dia 18, às 13h (de Brasília), em Filadélfia, contra o Wydad Casablanca. Juventus e Al-Ain completam o Grupo G.

O jogador estava no Lyon desde 2018, quando chegou ainda nas categorias de base. Em seguida, subiu para os profissionais em 2020 e se tornou um dos nomes mais promissores da equipe de John Textor.

Young Player of the Season Rayan Cherki lighting up the #UEL ???? pic.twitter.com/XO7icFKzdV — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 23, 2025

Por fim, ele tem figurado nas convocações mais recentes da seleção francesa e teve a melhor temporada de sua carreira em 2024/25, com 12 gols e 20 assistências. O desempenho o levou a ser eleito como o ‘Jovem Jogador da Temporada’ da Europa League.

