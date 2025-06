Como fotógrafo antecipou sobre o casório de Neymar e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi revela casamento no civil com Neymar - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A união de Bruna Biancardi e Neymar, assinada no civil e revelada pela influencer no último sábado (07), surpreendeu apenas parte dos fãs do casal. Isso porque a bolha mais íntima já havia recebido uma espécie de ‘aviso prévio’ sobre o casório através de uma publicação do fotógrafo Dan, em fevereiro, nas redes sociais. Ou seja, tratava-se apenas de uma questão de tempo até a oficialização por parte dos pombinhos.

Meses antes de Biancardi se declarar “casada no papel”, Dan já havia levantado a possibilidade do matrimônio ocorrer ainda neste ano. O fotógrafo pessoal do craque falou sobre o tema durante uma interação com seguidores no Instagram, em fevereiro: “Vi uma pessoa falando que eles podem oficializar. Não é informação concreta, trata-se só de especulação. Mas devem se casar”.

À época, o fotógrafo ainda descreveu parte da convivência com Bruna. “Muito educada, carismática e atenciosa com todos. Merecedora de todo sucesso”, escreveu na sequência. Já Biancardi, apesar de ter revelado a troca de assinaturas no civil, não concedeu qualquer outro detalhe sobre planos para cerimônia pública ou se há interesse para tal.

Idas e vindas de Neymar e Biancardi

Bruna e Ney oficializaram o relacionamento em 2021 e dois anos depois, em 2023, enfrentaram a primeira crise pública. Isso porque surgiram, naquele ano, os primeiros rumores de traição por parte do atleta. O casal chegou a se separar por um breve período, mas reataram meses depois.

Depois de superarem o desgaste da traição e o nascimento de Helena — fruto de uma das relações extraconjugais do astro —, o casal se deu uma nova chance. Não à toa, em dezembro de 2024, anunciaram a gravidez de Mel, segunda filha do casal e irmã mais nova de Mavie.

O camisa 10 também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de dez meses, com Amanda Kimberlly.

Recentemente, o jornalista Léo Dias divulgou mais uma suposta traição do astro em meio à gravidez de Biancardi. Desta vez, porém, com o camisa 10 morando no Brasil — na chácara de um amigo, em São Paulo. A modelo Any Awuada corrobora com a versão do comunicador e garante ter se envolvido com o atacante durante a festinha.

Nova residência e recomeço no Brasil

Depois de um período juntos na Arábia, o casal regressou definitivamente ao Brasil no fim de janeiro de 2025. A nova mansão está localizada no Morro de Santa Terezinha, em Santos, e oferece vista panorâmica para o mar, piscina de borda infinita e jardim amplo. O retorno coincidiu com o reinício da trajetória do ídolo no Santos, clube que o revelou para o futebol.