São Paulo terá ‘quase um time’ de desfalques contra o Vasco

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (12) para enfrentar o Vasco, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, com pelo menos oito desfalques. O Tricolor Paulista esperava a recuperação de atletas que ainda não devem estar relacionados para essa partida.

Os jogadores nesta situação são: os volantes Marcos Antônio e Luiz Gustavo, o atacante Calleri, o meia Oscar, o zagueiro Ruan. Além de Igor Vinícius, Lucas e Ferreira.

Assim, Marcos Antônio é o que está mais próximo de voltar aos gramados. Contudo, com chances muito remotas de enfrentar o Vasco. O volante tem uma lesão na região posterior da coxa esquerda, mas já trabalha em campo no CT da Barra Funda. No entanto, apenas com o apoio da fisioterapia do São Paulo, separado do restante dos companheiros.

Por outro lado, o jogador que deve ficar mais tempo é o Calleri. O centroavante se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e não deve mais atuar nesta temporada.

Outros casos de lesões no São Paulo

O volante Luiz Gustavo, com tromboembolismo pulmonar, também deve ficar mais tempo fora. O jogador tampouco tem participado de atividades físicas no CT da Barra Funda.

O meia Oscar, com um edema na região posterior da coxa esquerda, ainda treina na parte interna do CT da Barra Funda antes de evoluir para o campo e se aproximar do retorno, que só vai ocorrer em julho.

Já o zagueiro Ruan, com contrato até o fim de junho, o defensor pode precisar passar por uma cirurgia no joelho direito para se livrar de dores que o impedem de jogar. Caso isso aconteça, não há prazo para retorno.

Da mesma forma, Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito) e Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo) só voltam a jogar no mínimo na partida contra o Flamengo, no dia 12 de julho, depois do Mundial de Clubes.

