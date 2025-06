Como futebol inglês reagiu à morte do primeiro árbitro negro da Premier League

O simbólico Uriah Rennie, primeiro árbitro negro da história da Premier League, morreu no último domingo (08), aos 65 anos. Nascido na Jamaica e criado em Sheffield, na Inglaterra, ele alcançou o posto de referência no futebol britânico ao comandar sua primeira partida na principal liga inglesa em 1997. Ele apitou mais de 300 jogos pela elite do futebol nacional em 11 temporadas — totalizando 175 partidas pelo campeonato inglês.

Apesar da longa carreira como árbitro e do título de “oficial mais em forma” do futebol, a saúde de Rennie sofreu um grave abalo em 2024. Tudo começou quando ele passou a lidar com fortes dores nas costas durante uma viagem à Turquia. Posteriormente, exames identificaram que a coluna estava se comprimindo devido a um nódulo decorrente de uma condição neurológica rara e inoperável. Assim, pouco depois, ficou paralisado da cintura para baixo.

“Passei um mês deitado de costas e outros quatro sentado na cama. Tive que aprender a me mover de novo. Consigo mover os pés e posso ficar de pé com uma estrutura presa à minha cadeira de rodas”, contou Rennie à BBC no início deste ano.

Reconhecimento fora da Premier League

Rennie se aposentou em 2008 e recebeu homenagens por sua contribuição ao esporte. Em Sheffield, onde morava, foi nomeado presidente do Hallam FC e também atuou no Sheffield City Trust. Sua função se resumia em ações sociais voltadas à inclusão e diversidade. Além disso, ele recebeu um título de doutor honorário da Universidade de Sheffield Hallam e se preparava para assumir o cargo de chanceler da instituição.

No universo esportivo britânico, o respeito à figura de Rennie esteve em evidência. A Premier League, por exemplo, o declarou “como primeiro árbitro negro da liga” e disse que “Uriah foi um pioneiro cujo legado continuará a inspirar futuras gerações”. O Sheffield United também manifestou pesar: “Estamos tristes com a morte do árbitro popular e pioneiro”.

Árbitro deixa um legado duradouro

Casado e pai de dois filhos, Rennie deixa familiares, colegas e admiradores em luto. A Associação de Futebol de Sheffield e Hallamshire, onde também exerceu a presidência, lamentou profundamente a perda. “Ele impactou o esporte muito além das quatro linhas”, afirmou a entidade.

A Premier League só voltou a receber outro árbitro negro quinze anos após aposentadoria de Rennie, ou seja, em 2023. Sam Allison apitou o confronto entre Sheffield United e Luton Town daquela temporada. Aliás, o longo intervalo entre Uriah e seu sucessor ilustra o tamanho da representatividade do ex-juiz.

