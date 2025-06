Pai de Neymar diz que meta é renovar com o Santos

Durante evento de lançamento da nova estrutura da base e do futebol feminino do CT Rei Pelé, Neymar pai falou que espera que o filho siga por mais tempo no Santos. De acordo com ele, tudo está sendo feito para que o jogador participe da reconstrução do Peixe.

“Queremos fazer com que nosso Menino da Vila fique aqui por mais tempo. Estou tentando fazer de tudo para que ele possa fazer parte dessa reconstrução. Marcelo Teixeira me dá muito trabalho, olha essa mão no bolso, ele não tira (risos)”, disse.

Neymar tem contrato com o Peixe até 30 de junho. Porém, a diretoria do clube entende a negociação para a extensão do vínculo está bem encaminhada.

Presidente do Santos de acordo

Na última quinta, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, explicou em entrevista ao Seleção sportv que fez um acordo com para pagar o valor referente à exploração da imagem do atacante até o fim de 2026.

“Podemos pontuar alguns avanços (na negociação), nada definitivo no sentido da continuidade até a Copa do Mundo. A prioridade dele e do clube: o contrato vigente tem cláusulas com valores que deveriam ser apurados, estamos chegando próximos ao término do vínculo” afirmou Teixeira.

O clube terá de repassar cerca de R$ 85 milhões para a empresa de Neymar pai e Nadine, mãe do jogador. O valor é por conta dos novos patrocínios e explorações comerciais referentes ao atual contrato.

