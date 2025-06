Antony celebra retorno a Seleção: ‘Mais emocionante que a primeira’

Antony ainda é jovem, mas convive com uma vasta experiência na Seleção Brasileira. Afinal, o atacante já disputou a Copa do Mundo de 2022 e foi campeão olímpico com a Amarelinha em 2021. Contudo, esta nova convocação, desta vez pelo técnico Carlo Ancelotti, parece que é a primeira do jogador.

Mas para voltar a Seleção, Antony precisou mostrar resiliência. Afinal, após brilhar no São Paulo e no Ajax, o jogador encontrou dificuldades ao se transferir para o Manchester United. Contudo, o atacante reencontrou seu bom futebol no Real Betis, para voltar a ter chances com a Amarelinha.

“Foi um dos momentos mais emocionantes. Comentei com alguns amigos aqui na Seleção que essa convocação foi mais emocionante do que a primeira vez que vim aqui e (foi) ainda mais emocionante por tudo que eu passei. Estar bem, bater lá embaixo e ter a resiliência que eu tive, com a ajuda de Deus e da minha família, foi muito importante”, disse Antony, para à CBF TV.

“O ponto chave foi me apegar muito em Deus. (…) No momento difícil que passei, cheguei a duvidar de mim e pensava que não ia sair daquela situação. A resiliência que tive de continuar fazendo o meu trabalho, indo no clube, fazendo a minha parte, hoje olho para trás e vejo que esse processo foi necessário. Hoje me sinto uma pessoa muito mais madura, mais preparada, um pai melhor, um esposo melhor e um homem melhor”, completou.

Antony motivado para trabalhar com Ancelotti

O atacante conhece muito bem Carlo Ancelotti. Afinal, os dois se enfrentaram na Espanha quando o treinador ainda estava no comando do Real Madrid. Agora, Antony vai trabalhar ao lado do italiano e só almeja aprender coisas boas.

“É muito gratificante, agradeço pela oportunidade, ainda mais do Ancelotti, a grandeza e a experiência que ele tem. Tive a oportunidade de estar mais perto dele jogando na Espanha e me sinto muito honrado. Para mim, é um prazer enorme estar trabalhando com ele aqui na Seleção”, vibrou o atacante.

Por fim, ele projetou o duelo contra o Paraguai em São Paulo, onde nasceu. Ele espera ver a Neo Química Arena lotada. Principalmente pelos seus familiares.

“É um jogo super importante, ainda mais jogando em casa, e eu voltando a jogar em São Paulo, minha cidade. Com certeza minha família toda vai, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, bastante gente da minha família vai. Representar eles para mim é muito gratificante. (Estou) ansioso por esse jogo, ainda mais em casa e representando o nosso povo”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.