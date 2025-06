Cruzeiro renova com Lucas Romero

O Cruzeiro anunciou a renovação de contrato com o argentino Lucas Romero até o fim de 2027. O acordo foi oficializado na manhã desta segunda-feira (9), após um mês de negociações.

O argentino é o estrangeiro com mais partidas na história do Cruzeiro e tinha vínculo válido até dezembro deste ano. O jogador tem 228 jogos com a camisa celeste.

Sem a renovação, Lucas Romero poderia, a partir de 1º julho, assinar pré-contrato com qualquer outro clube, deixando a Toca da Raposa em janeiro de 2026. O argentino recebeu sondagens do futebol da América Latina. No entanto, priorizou ficar no Brasil.

Assim, esta é a segunda passagem de Romero pelo Cruzeiro. A primeira aconteceu entre 2016 e 2019. Ele Conquistou duas edições da Copa do Brasil e do Mineiro e depois foi para o Independiente.

Por outro lado, o retorno ao Brasil quase aconteceu em 2023, porém, o argentino acabou negociado com o León, do México. A segunda passagem pelo Cruzeiro começou no ano passado, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno.

