Renato Gaúcho elogia Soteldo, que está próximo do Fluminense: ‘Vai somar ao grupo’

Renato Gaúcho comanda as atividades do Fluminense já em solo norte-americano

O Fluminense ainda tenta reforçar o elenco para a disputa do Mundial de Clubes e segue as negociações com Soteldo, do Santos, antes do fechamento da janela (dia 10). Com isso, o técnico Renato Gaúcho teceu elogios ao atacante, que é um velho conhecido, visto que trabalharam juntos no Grêmio.

“Eu falei que, se ele tivesse 1,80 m, ninguém segurava ele. Tive o prazer de trabalhar com ele no Grêmio. Sempre foi um grande profissional e passei isso para o nosso presidente, o Mário (Bittencourt). Em termos de contratações, financeiros, é com o presidente, com o presidente do Santos e com o jogador”, disse o comandante.

“Se ele puder vir, vai somar ao nosso grupo. Como treinador, vai ser importante ter opções. É um jogador que gosto bastante das características. Nós só temos o Keno com essa característica de um para um. Ele tem 27 anos e, se vier, será muito bem-vindo”, completou.

Negociação em curso

No momento, o Peixe aceitou a proposta pelo venezuelano e faltam detalhes contratuais para a contratação ser concretizada. Assim, ainda falta solucionar as cláusulas contratuais, algo que tende a não ser um problema para a concretização do negócio.

Neste domingo, Soteldo pediu para ser negociado. O Santos, então, aceitou a oferta de parcelamento do Tricolor e preferiu não manter um jogador insatisfeito no elenco. O clube paulista é dono de apenas 50% dos direitos do atleta.

Por fim, quando defendeu o Grêmio em 41 partidas, o atacante fez sete gols e quatro assistências. Ele tem passagens também por Zamora, Huachipato, Universidad de Chile, Toronto FC e Tigres-MEX.

