Atacante do West Ham ‘reaprende a andar’ após grave acidente de carro; veja vídeo

O jamaicano Michail Antonio vive uma das fases mais delicadas de toda sua vida. Isso porque o atacante do West Ham sofreu um grave acidente de carro, que cause lhe custou a vida, no dia 06 de dezembro de 2024. Com a sobrevivência descrita como ‘milagre’, o atleta ficou preso nas ferragens de sua Ferrari por cerca de uma hora, até a chegada dos bombeiros ao local.

O West Ham chegou a emitir um comunicado à época informando sobre as condições do jogador, que se encontrava consciente, porém, sob cuidados médicos em Londres. O clube também solicitou privacidade para o atleta e sua família, garantindo todo suporte necessário.

Meses depois da internação, o jogador começou a compartilhar registros emocionantes da reabilitação. Em um dos vídeos, ele aparece reaprendendo a andar com auxílio de um andador e fisioterapeutas. Ele ainda relembrou, em tom de gratidão, o início do ano em casa, com a família, e refletiu sobre a importância de não tomar a vida como garantida.

Durante a recuperação, Antonio também manifestou o desejo de voltar aos gramados e retomar a rotina de treinos. Ele já retornou às atividades com bola, mas ainda não apresenta condições físicas para competir em alto nível. No vídeo divulgado pelo próprio jogador, o foco está nos passos lentos, mas firmes, que simbolizam sua persistência.

Futuro indefinido no West Ham

Aos 35 anos, Antonio vive uma fase decisiva em sua trajetória no clube inglês, onde está há uma década. Com contrato válido até 30 de junho, ele rejeitou uma proposta de renovação de curto prazo, que incluía salário reduzido e cláusulas baseadas em desempenho. O atleta busca um vínculo mais estável e com respaldo para o processo de recuperação.

Enquanto isso, o West Ham já oficializou a saída de outros nomes experientes como Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Danny Ings e Kurt Zouma. A diretoria aguarda a evolução física de Antonio antes de tomar uma decisão definitiva sobre a renovação de contrato.

Conquistas e legado no clube londrino

Com 83 gols marcados em 323 partidas, Antonio construiu uma forte conexão com os torcedores. Ele é reconhecido não apenas pelo desempenho em campo, mas pela liderança e carisma. Seu objetivo também inclui o retorno à seleção da Jamaica, com ambição de disputar a próxima Copa Ouro da CONCACAF.

“Eu vou jogar novamente”, afirmou o atacante. “Essa foi a lesão mais séria da minha carreira. Sempre houve quem duvidasse de mim, mas sempre acreditei na minha força mental. Isso é apenas mais um obstáculo que não vai me parar”.

