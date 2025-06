Arthur Elias convoca seleção feminina para a disputa da Copa América

O técnico Arthur Elias convocou, na manhã desta segunda-feira (9), 23 jogadoras para a disputa da Copa América, em julho e agosto, no Equador. Assim, antes disso, a seleção feminina fará o último amistoso antes da competição, no próximo dia 27, contra a França, em Grenoble.

Dessa forma, após a medalha de prata na Olimpíada de Paris ano passado, o Brasil já disputou oito amistosos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Na sede da CBF, aliás, o técnico confirmou a presença de Marta e da prodígio Jhonson na lista oficial.

Em seguida, durante esse período, a Seleção empatou com a Colômbia (1 a 1) e venceu a mesma adversária por 3 a 1, em amistosos disputados em Cariacica-ES. Além disso, derrotou duas vezes a Austrália como visitante: 3 a 1 e 2 a 1.

Nesse sentido, pouco depois, enfrentou duas vezes os Estados Unidos nos EUA. No primeiro duelo, perdeu por 2 a 0, com uma boa atuação. Na outra partida, fez história, afinal derrotou pela primeira vez as norte-americanas no país delas: 2 a 1.

Por fim, recentemente, em São Paulo, a Seleção superou o Japão também em duas oportunidades: 2 a 1 e 3 a 1. Agora, então, o Brasil se prepara para a competição, que acontece do dia 12 de julho até 2 de agosto, com doze seleções participantes.

Confira abaixo a lista das convocadas

Goleiras

Lorena – Kansas City (EUA)

Camila – Cruzeiro

Cláudia – Fluminense

Zagueiras

Tarciane – Lyon (FRA)

Isa Haas – Cruzeiro

Kaká – São Paulo

Mariza – Corinthians

Laterais

Yasmim – Real Madrid (ESP)

Fátima Dutra – Ferroviária

Fê Palermo – Palmeiras

Antônia – Real Madrid (ESP)

Meia-Campistas

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Duda Sampaio – Corinthians

Ary Borges – Racing Louisville (EUA)

Ana Vitória – Atlético de Madrid (ESP)

Atacantes

Kerolin – Manchester City (ING)

Gio – Atlético de Madrid (ESP)

Luany – Atlético de Madrid (ESP)

Dudinha – São Paulo

Marta – Orlando Pride (EUA)

Amanda Gutierres – Palmeiras

Gabi Portilho – Gotham (EUA)

Jhonson – Corinthians

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.