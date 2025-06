Brahian Palacios será emprestado a clube dos Emirados ??rabes

Jogador está sem espaço no time comandado pelo técnico Cuca - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético negocia o empréstimo do atacante Brahian Palacios ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. O jogador viaja nesta segunda-feira (9) para os exames médicos. Caso tudo dê certo, ele será emprestado.

Sem espaço no elenco atleticano, Palacios atuou em apenas sete partidas nesta temporada.

O jogador de 22 anos chegou ao Galo em março do ano passado. Em 33 jogos, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.

Chegadas e partidas no Atlético

Enquanto Brahian Palacios deixa o clube, por outro lado, um atacante de nome chegou ao Galo. Dudu já está treinando com o elenco principal.

Dudu, aliás, pode estrear contra o Internacional, no próximo dia 12, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 12ª rodada do Brasileirão. Afinal, o novo reforço atleticano já teve o nome publicado no BID da CBF.

O atacante, inclusive, participou de um jogo-treino realizado na Arena MRV no último sábado (7).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.