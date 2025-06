Vasco anuncia rescisão amigável de contrato com Payet

O jogador, inclusive, não figurou entre os relacionados nas seis partidas do novo comandante, Fernando Diniz. Ele está fora de combate desde o dia 15 de abril, quando se lesionou contra o Ceará.

No início do ano o clube chegou a abrir conversas para debater uma possível renovação, algo que não avançou. Então, pesaram as atuações apagadas do meia, que pouco rendeu em campo, visto que tem o segundo maior salário do elenco (atrás apenas de Philippe Coutinho) e recebe mensalmente algo em torno de R$ 1,3 milhão.

Payet chegou ao Vasco em 2023, esteve em campo em 75 partidas, com sete gols e 12 assistências. Por fim, o último tento aconteceu na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia em outubro do ano passado, pelo segundo turno do Brasileirão, em São Januário.

