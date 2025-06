Jorginho aparece no BID e já pode estrear pelo Flamengo

Jorginho fez uma parte do treinamento com os companheiros de elenco - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Após chegar ao Rio de Janeiro e falar com a imprensa, Jorginho já está apto a estrear pelo Flamengo na sequência da temporada. Afinal, o meio-campista apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para entrar em campo com a camisa rubro-negra.

Vale lembrar que o brasileiro concedeu a primeira entrevista coletiva no sábado (7) e, no mesmo dia, fez uma parte do treinamento com os companheiros de elenco.

O jogador, inclusive, é o único reforço para o Mundial de Clubes. A tendência é que a sua estreia aconteça na primeira partida na competição, contra o Espérance, na próxima segunda-feira (16).

Durante a coletiva de apresentação no Flamengo, Jorginho enfatizou aspectos familiares e profissionais para sua vinda ao Rubro-Negro. Além disso, ele elogiou o treinador Filipe Luís.

“Ele me chamou, conversou sobre tática, princípios, como ele gosta que a equipe se comporte e tem muitas singularidades com as minhas características na carreira. Isso é um fator que pode me ajudar a desenvolver o meu futebol. Então, estou no caminho certo para fazer um grande trabalho”, disse.

“Acredito que nosso treinador seja um cara que estude bastante e seja aberto a conversas e discussões para buscar soluções juntos para melhorar a equipe, o que é primordial”, afirmou.

