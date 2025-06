Mais novo sócio de canal esportivo, Galvão Bueno expõe planos em ‘concorrência’ com SporTV

Dono de uma das vozes mais emblemáticas do Brasil, Galvão Bueno oficializou no domingo (08) sua entrada como sócio e conselheiro do canal ‘NSports’. A plataforma, que transmite competições por streaming e TV por assinatura, também anunciou a chegada do narrador à equipe executiva e editorial. Com Antônio Tabet, ex-Flamengo, como um dos principais acionistas, o canal pertence à holding ‘Ola Sports’.

A emissora se destaca pela transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro — que tinha a Globo como uma das detentoras —, além de outros eventos esportivos nacionais. O projeto foi criado em 2018 e ainda conta com suporte tecnológico da empresa europeia Tellescom — o que amplia o escopo técnico e de inovação da marca.

Com a chegada do locutor, a NSports se reforça como concorrente direta do SporTV e outras redes tradicionais. Há uma forte expectativa para que a presença do comunicador influencie diretamente no desenvolvimento de formatos originais. Ampliando, assim, a visibilidade da marca no segmento digital.

Galvão reforça papel criativo

Durante o anúncio, o narrador declarou entusiasmo com o desafio. “Estou muito feliz e empolgado em poder fazer parte da construção de um negócio dessa importância. É um verdadeiro privilégio estar ao lado de profissionais extremamente qualificados e de disciplinas diversas, o que na minha visão agrega ainda mais valor ao projeto”, afirmou. Vale frisar que além da função executiva, ele produzirá conteúdos exclusivos para o canal.

“Vamos juntos produzir conteúdo de alta qualidade e multiplataforma, elevando cada vez mais o nível daquilo que entregamos ao nosso público”, completou. Ele ainda mencionou a presença de sua filha Leticia Galvão Bueno, que atua como CEO em seus negócios e também participará da nova empreitada.

Experiência em múltiplas plataformas

Após encerrar sua trajetória na TV Globo ao final da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Galvão optou por um período de afastamento para focar em atividades particulares. No entanto, o ano de 2025 marcou seu retorno definitivo. Atualmente, ele apresenta o programa “Galvão e Amigos” na Band e narra partidas do Brasileirão pela Amazon Prime Video.