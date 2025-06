Montoro é regularizado e está apto para estrear pelo Botafogo

O Botafogo, até o momento, confirmou a chegada de quatro reforços para a disputa do Mundial de Clubes. Com isso, o primeiro deles, Montoro, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para estrear com a camisa alvinegra.

O argentino desembarcou com a delegação do Glorioso em solo norte-americana, na manhã desta segunda-feira (9). Ele chegou ao Rio de Janeiro no início da semana passada e conversou com os jornalistas na sexta (6).

Dessa forma, ele está à disposição do técnico Renato Paiva para a estreia no Mundial de Clubes. Ela acontece no próximo domingo (15), às 23h (de Brasília), diante do Seattle Sounders.

Assim, o clube carioca adquiriu o atleta, que pertencia ao Vélez Sarsfield, da Argentina, em uma negociação que girou em torno de US$ 9 milhões. Ele, então, assinou contrato até o fim de 2029.

Por fim, Montoro já soma 48 jogos como jogador profissional. Nesta temporada, o argentino se consolidou como titular do Vélez e já disputou 19 partidas, com três gols e uma assistência.

