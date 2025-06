Tratativas do Grêmio pelo zagueiro Adryelson esfriam por postura do Lyon

As negociações entre Grêmio e Lyon pelo zagueiro Adryelson caminham para um desfecho negativo. Isso porque o Tricolor Gaúcho se mostrou insatisfeito com a postura irredutível do clube francês em ceder a uma outra possibilidade de negócio. Até porque os europeus sinalizam que aceitam liberar o defensor somente por uma venda.

Com isso, o Imortal avalia que pela sua condição financeira se torna inviável realizar tal investimento. Desta forma, a chegada do defensor se torna menos provável. Apesar dos valores não terem sido divulgados, para efeito de entendimento, em dezembro do ano passado, o Lyon pediu cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões na cotação da época) ao Cruzeiro, que tentou sua contratação no período. O entendimento, aliás, é de que houve mudança neste cenário. Afinal, a avaliação de pessoas com envolvimento na negociação indica uma quantia inferior para vendê-lo, neste momento.

Grêmio fez sugestões para facilitar contratação de Adryelson

Por sinal, o Tricolor Gaúcho estudou a possibilidade em abrir mão de alguns valores que teria direito para convencer o Lyon a vender Adryelson. Entre as alternativas, o Grêmio comunicou que aceitaria não receber quantias do grupo Eagle, que tem John Textor como um dos donos, em tratativas de jogadores que atualmente defendem o Botafogo. No caso pelas transações envolvendo o lateral-esquerdo Cuiabano, que tem saída encaminhada para o Nottingham Forest. Além do atacante Nathan Fernandes, que chegou ao Glorioso na primeira janela desta temporada. Além disso, o Imortal também até cogitou ceder Gustavo Martins ao Glorioso para facilitar a negociação. Deste modo, o clube gaúcho passa a analisar outros potenciais candidatos a reforçarem a posição. Pelo menos a contratação de um zagueiro é vista como prioridade. No caso, a exigência é que tenha a facilidade em atuar pelos dois lados, mas que seja preferencialmente destro.

