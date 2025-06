Flamengo negocia contratação de Noah Okafor, atacante do Milan

Com a possibilidade de perder Gerson para o Zenit, da Rússia, o Flamengo está em busca de reforços para o restante da temporada. O clube carioca está de olho o atacante Noah Okafor, de 25 anos, que pertence ao Milan. A informação inicial foi da imprensa da Turquia.

O Flamengo mantém conversas pela contratação do atacante, que seria o ponta-direita que mais se encaixa no perfil do clube. A tendência é que o atleta só esteja à disposição para o segundo semestre. Afinal, a janela de transferências especial para o Mundial de Clubes fechará nesta quarta-feira (10).

Noah tem nacionalidade suíça e nigeriana e tem contrato com o Milan até 2028. Porém, neste momento, o atacante está emprestado ao Napoli até o dia 30 de junho e se recupera de um quadro de fadiga muscular ocorrido ainda em maio. Pelo atual campeão italiano, o atleta soma apenas quatro partidas e nenhum gol marcado.

Por fim, a última vez que o atacante balançou as redes foi ainda pelo Milan, em agosto de 2024, em um empate por 2 a 2 com o Torino.

Atacante suíço de 25 anos, Noah Okafor se formou nas categorias de base do Basel (SUI), clube que atuou como profissional até 2020, quando foi vendido para o Red Bull Salzburg (AUS). Na Áustria, o jogador permaneceu por três anos e, logo depois, foi reforçar o Milan. Contudo, desde fevereiro de 2025, o atleta está emprestado ao Napoli (ITA). Além de centroavante, o jogador também pode jogar nas duas pontas.

