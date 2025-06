Acusação de bigamia, indiretas à ex e mais: Luiz Henrique e Tammy superam crises e se casam

Luiz Henrique, ex-Botafogo, e Tammy Parisoto, se casaram em uma cerimônia discreta, mas luxuosa, no último domingo (8), no Rio de Janeiro. O casal, que assumiu o relacionamento há menos de um ano, já superou algumas polêmicas até o dia do casamento, principalmente no início do namoro.

Um pouco antes do relacionamento se tornar público, Carolina Andrade, ex-mulher do atacante, disse que Luiz Henrique teria levado a amante para um dos jogos de Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em setembro do mesmo ano.