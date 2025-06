Veja onde será a preparação dos times para o Mundial de Clubes

Dos quatro clubes brasileiros que disputarão o Mundial de Clubes da Fifa, dois já estão nos Estados Unidos: Fluminense e Botafogo. O Palmeiras embarcou nesta segunda-feira (9), enquanto o Flamengo viaja na quarta (11). Mas você sabe onde tais clubes realizarão suas atividades preparatórias para o Mundial?

Serão 14 estados norte-americanos que servirão como base para todos os 32 clubes. Nove deles ficarão na Flórida, estado que lidera o ranking. A Califórnia (com cinco) fica em segundo lugar.

O Flamengo, afinal, é o único clube brasileiro que utilizará duas localizações: Galloway (Nova Jersey) e Orlando (Flórida). Já o Palmeiras ficará em Greensboro, na Carolina do Norte. O Fluminense se hospedará em Columbia, na Carolina do Sul, e o Botafogo fará preparação em Santa Barbara, na California.

O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, comentou sobre a hospitalidade das cidades dos EUA.

“Esses locais – e, ainda mais importante, as pessoas e comunidades ao redor – acolherão os melhores clubes do planeta, oferecendo ambientes de alto nível e hospitalidade de primeira para apoiar as equipes. Jogadores, técnicos, dirigentes, funcionários e torcedores vão criar laços incríveis com os moradores locais que os apoiarão ao longo do campeonato”, afirmou.

Confira onde cada clube fará preparação para o Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras: Greensboro (Carolina do Norte)

Porto: Piscataway (Nova Jersey)

Al Ahly: Davie (Flórida) e Basking Ridge (Nova Jersey)

Inter Miami: Fort Lauderdale (Flórida)

Grupo B

Paris Saint-Germain: Irvine (Califórnia)

Atlético de Madrid: Los Angeles (Califórnia)

Botafogo: Santa Barbara (Califórnia)

Seattle Sounders: Renton (Washington)

Grupo C

Bayern de Munique: Orlando (Flórida)

Auckland City: Chattanooga (Tennessee)

Boca Juniors: Miami Shores (Flórida)

Benfica: Tampa (Flórida)

Grupo D

Flamengo: Galloway (Nova Jersey) e Orlando (Flórida)

Espérance: Oakland County (Michigan)

Chelsea: Chester (Pensilvânia) e Davie (Flórida)

Los Angeles FC: Macon (Georgia)

Grupo E

River Plate: Renton (Washington)

Urawa Red Diamonds: Portland (Oregon)

Monterrey: Los Angeles (Califórnia)

Inter de Milão: Los Angeles (Califórnia) e Renton (Washington)

Grupo F

Fluminense: Columbia (Carolina do Sul)

Borussia Dortmund: Fort Lauderdale (Flórida)

Ulsan HD: Charlotte (Carolina do Norte)

Mamelodi Sundowns: Bradenton (Flórida)

Grupo G

Manchester City: Boca Raton (Flórida)

Wydad Casablanca: Bethesda (Maryland)

Al-Ain: Alexandria (Virginia)

Juventus: Greenbrier County (Virgínia Ocidental) e Orlando (Flórida)

Grupo H

Real Madrid: Palm Beach Gardens (Flórida)

Al-Hilal: Leesburg (Virginia) e Nashville (Tennessee)

Pachuca: Charlotte (Carolina do Norte)

RB Salzburg: Whippany (Nova Jersey)

