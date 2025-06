Reação de Yamal ao cumprimentar Cristiano Ronaldo causa revolta na web

Cristiano Ronaldo conquistou seu segundo título da Liga das Nações com Portugal, no último domingo (8). Na decisão, o astro e seus companheiros superaram a sensação entre as seleções, a Espanha de Lamine Yamal, ao vencer disputa de pênaltis após empate no tempo normal e que seguiu na prorrogação. O embate entre as estrelas causou bastante repercussão antes de a bola rolar pela expectativa de um grande duelo. Posteriormente, outro episódio depois do apito final entre os craques movimentou as redes sociais.

Afinal, um registro feito pelas arquibancadas deixou uma impressão negativa sobre um comportamento de Lamine Yamal. O vídeo dá a entender que o atacante do Barcelona teve falta de esportividade ao cumprimentar Cristiano Ronaldo. Até porque alguns internautas alegam que o camisa 19 da Espanha virou a cara ao saudar o astro português e causou revolta por uma suposta falta de humildade. Em contrapartida, não há indícios que a atitude causou uma mágoa no atacante de Portugal.

Cristiano Ronaldo rasgou elogios a Yamal

Isso porque, ao ser questionado sobre a joia do Barcelona, CR7 teve discurso educado ao projetar que Lamine Yamal terá uma trajetória vitoriosa no futebol.

“Ele vai ganhar muitos títulos, tanto coletivos quanto individuais. Ele tem apenas 17 anos. Repito: é um garoto com muito a melhorar. Ele é um fenômeno, mas temos que deixá-lo em paz, é o que eu peço. Ele tem uma carreira muito longa pela frente e vencerá certamente a Nations League (Liga dos Nações) muitas vezes”, previu CR7.

O talentoso jogador do Barcelona teve atuação tímida na decisão, de forma geral. Ele até participou do início da jogada que originou o primeiro gol da Espanha. Entretanto, depois foi dominado nos embates individuais com o lateral-esquerdo Nuno Mendes. Em um dos confrontos diretos entre eles, aliás, o camisa 19 participou do lance que ocasionou no segundo gol da seleção lusitana, marcado por Cristiano Ronaldo. Por sinal, o primeiro gol de Portugal teve até Nuno Mendes como o autor.

Lamine Yamal virou o rosto ao cumprimentar Cristiano Ronaldo após o vice na Nations League. Marra? pic.twitter.com/XhbWA3pocT — ? (@DoentesPFutebol) June 9, 2025

