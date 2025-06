Flamengo trava investida do Atlético por Allan

Allan não vai trocar o Flamengo pelo Atlético-MG nesta janela de transferências. O clube mineiro fez contato nos últimos dias para saber as condições para o retorno do volante, mas a diretoria rubro-negra sequer abriu negociação com o rival. A informação é do portal ‘ge’.

A tentativa do Atlético não passou de uma consulta, já que o departamento de futebol do Flamengo avisou que conta com o meio-campista para o elenco e não deseja negociá-lo.

Allan chegou ao Flamengo por R$ 43 milhões em julho de 2023 após se destacar no time mineiro por três temporadas. No Rubro-Negro, o volante não conseguiu o mesmo desempenho em campo por conta das constantes lesões ao longo das temporadas.

O meia participou de 19 dos 31 jogos do Rubro-Negro nesta temporada, sendo sete como titular e 12 saindo do banco de reservas. Ele teve boa sequência no mês de abril e começou a ganhar espaço. No entanto, uma lesão muscular na coxa direita o fez desfalcar a equipe por quatro jogos.

Allan já treina com o grupo, e a expectativa é que chegue 100% no Mundial de Clubes. No total, Allan tem 73 partidas desde a sua chegada ao Flamengo.

