Inter de Milão anuncia Cristian Chivu como novo técnico

Cristian Chivu é o novo técnico da Inter de Milão. Ele foi anunciado oficialmente pelo clube italiano nesta segunda-feira (9) e assume o lugar de Simone Inzaghi, que vai comandar o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O treinador romeno teve destaque recentemente no comando do Parma, onde ficou por quatro meses. Nesse período, dirigiu a equipe em 13 partidas e conseguiu mantê-la na Série A, terminando a temporada em 16º lugar.

Dessa maneira, Chivu assinou contrato por dois anos, válido até o meio de 2027. Ele terá ao seu lado o ex-zagueiro Walter Samuel como auxiliar técnico.

Além disso, Chivu tem uma forte ligação com a Inter. Ele defendeu o clube entre 2007 e 2013, fazendo parte do time que conquistou a tríplice coroa, com os títulos da Champions, Campeonato Italiano e Copa da Itália. Depois de encerrar a carreira como jogador, trabalhou por vários anos nas categorias de base do clube, entre 2018 e 2024, antes de assumir o Parma.

Essa será apenas a segunda vez que Chivu assume o comando de uma equipe profissional como técnico principal. Por fim, a expectativa é de que ele já dirija seu primeiro treino com o elenco ainda nesta segunda-feira, para iniciar a preparação para a disputa do Mundial de Clubes.

