Enzo Fernandez, do Chelsea, elogia rival Flamengo

Fernandez é um dos destaques do Chelsea, adversário do Fla no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

O volante Enzo Fernandez, do Chelsea, falou ao site oficial da Fifa sobre o confronto de sua equipe contra o Flamengo, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. A entidade máxima divulgou nesta segunda-feira (9/6) entrevista com o camisa 8 dos Blues, que projetou o duelo contra a equipe brasileira.

Ele rasgou elogios ao Mengão e comparou os estilos dos brasileiros ao dos argentinos, aguardando uma boa atmosfera no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida será no dia 20 de junho.

“Flamengo é um clube enorme que é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós argentinos. Espero que o estádio esteja barulhento, que todos aproveitem e que o futebol seja vencedor”, disse.

Enzo seguiu, respondendo sobre as chances do Chelsea no Mundial de Clubes. Segundo o próprio, o objetivo é sair dos EUA como campeão do mundo.

“É uma competição muito importante, principalmente por ser global. O mundo estará assistindo, e tentaremos dar o melhor que pudermos. Está quase no final da temporada para nós, então vamos buscar um último esforço e dar tudo de nós para conquistar o título, o que seria um feito enorme para o clube. Naturalmente, queremos levantar o troféu”, revelou.

Enzo elogia Enzo

O argentino também falou sobre o xará, Enzo Maresca, técnico do Chelsea. Fernandez, então, encheu o treinador de elogios.

“Nós estamos trabalhando juntos por um período curto de tempo, mas como eu tenho dito, ele é um grande treinador. Ele nos dá várias dicas nos treinamentos diários. Ele é um ótimo comunicador, tanto nos orientando nos exercícios ou táticas nos treinos ou explicando o seu plano de jogo quando as partidas chegam. Está lá para nos ajudar todos os dias, tanto como jogadores quanto como homens. Penso que isso é crucial para um jogador”, finalizou.

