Atração da Globo debocha de Neymar e causa insatisfação na internet

A relação entre o grupo Globo e Neymar se mostra gradativamente mais instável. Afinal, em uma produção do programa “Fantástico”, há avaliação que um vídeo debochou do comportamento do astro. No quadro “Isso a Globo não mostra” da atração, houve uma comparação entre as atitudes do atacante e de uma criança, que faz “pirraça”, em uma situação contrária. A decisão da empresa de comunicação causou revolta de alguns internautas, que alegaram falta de respeito com o jogador.

Em meio à indefinição da sua permanência no Santos, aliás, Neymar terá mais um período afastado dos gramados. O craque acabou sendo diagnosticado com Covid-19 e está afastado dos treinamentos do Peixe. Por sinal, o jogador já não comparecia ao CT Rei Pelé desde a última quinta-feira (5), quando começou a sentir os primeiros sintomas.

“Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica”, informou o clube.

Neymar participou de torneio de poker durante recuperação de Covid-19

Inclusive, Neymar já seria desfalque na última partida do Santos antes do Mundial de Clubes. O jogador recebeu o cartão vermelho e cumpre suspensão automática contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (12). Desta forma, pela limitação em sua questão de saúde, o camisa 10 do Santos participou de um campeonato online de poker no site “PokerStars”. Ele foi o único brasileiro na mesa da decisão e ficou na quarta colocação. Com este desempenho, conseguiu arrecadar 30 mil dólares (R$ 160 mil na cotação atual).

Além disso, durante evento de lançamento da nova estrutura da base e do futebol feminino do CT Rei Pelé, Neymar pai falou que espera que o filho siga por mais tempo no Santos. O camisa 10 tem contrato com o Peixe até 30 de junho. Porém, a diretoria do clube entende que a negociação para a extensão do vínculo está bem encaminhada.

Na última quinta, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, explicou em entrevista ao Seleção SporTV que fez um acordo com pagar o valor referente à exploração da imagem do atacante até o fim de 2026. O clube terá de repassar cerca de R$ 85 milhões para a empresa de Neymar pai e Nadine, mãe do jogador. O valor é por conta dos novos patrocínios e explorações comerciais referentes ao atual contrato.

Fantástico ironizando o comportamento de Neymar. ???? @tvglobo | @showdavida pic.twitter.com/p0curLq2Af — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) June 9, 2025

