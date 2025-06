Dorival não consegue repetir equipe no Corinthians devido ao rodízio no elenco

Dorival não consegue repetir escalação no Timão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

No Corinthians desde o final de abril, o técnico Dorival Jr. ainda não repetiu a escalação desde sua chegada ao time. Com mais de um mês de trabalho, não conseguiu esse feito e vive oscilação. Afinal, foi eliminado da Sul-Americana e está devendo no Brasileirão.

Dorival, aliás, não repete sua escalação por fazer rodízio de atletas a cada partida. Logo ao chegar ao Corinthians, ele identificou problemas físicos e, por isso, faz uma mescla. O intuito é valorizar os principais jogadores do Timão. No entanto, o comandante sofre com críticas dos torcedores por não entregar os resultados esperados.

VEJA: Dorival segue com ajustes no Corinthians pensando no jogo contra o Grêmio

Na sua estreia contra o Novorizontino, na terceira fase da Copa do Brasil, a escalação foi a seguinte: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Angileri; Breno Bidon, Charles, Alex Santana e Maycon; Héctor Hernández e Talles Magno. Ao todo, em 10 jogos, por três competições diferentes, o elenco inteiro foi utilizado em algum momento.

Diante do Internacional, na vitória por 4 a 2 em Itaquera, pelo Brasileirão, foi o momento em que Dorival chegou mais perto do time considerado ideal: Matheuzinho, Carrillo, José Martínez, Raniele, Yuri Alberto e Memphis saíram entre os titulares, formando uma espécie de base.

Por sua vez, durante a Data Fifa, o Corinthians faz treinamentos visando ao confronto com o Grêmio, na Arena do time gaúcho. Jogo marcado para o dia 12. Contudo, não contou com vários atletas que estão com suas seleções nas Eliminatórias. São eles: Hugo Souza, Memphis Depay, Félix Torres, Romero, José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Felipe Longo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.