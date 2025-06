Fluminense se acerta com o Santos e contrata Soteldo

O Fluminense acertou a contratação de um jogador para a disputa do Mundial de Clubes: trata-se do meia Soteldo, do Santos. O jogador de 27 anos chega após, enfim, um acerto entre as equipes.

Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (9/6), o Tricolor pagará 5 milhões de dólares (R$ 27,9 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Soteldo estava insatisfeito no Santos, formalizando, então, pedido para deixar o clube.

Agora, o Fluminense acelera para tentar inscrever o jogador no Mundial de Clubes, que começa no dia 14. A janela extraordinária concedida pela Fifa se encerra já nesta terça-feira (10/6), aliás. A expectativa é que o jogador vá para os EUA, onde o elenco tricolor já se encontra.

O técnico Renato Gaúcho, que o comandou durante sua curta passagem pelo Grêmio, em 2024, rasgou elogios ao jogador.

“Eu falei que, se ele tivesse 1,80 m, ninguém segurava ele. Tive o prazer de trabalhar com ele no Grêmio. Sempre foi um grande profissional e passei isso para o nosso presidente, o Mário (Bittencourt). Em termos de contratações, financeiros, é com o presidente, com o presidente do Santos e com o jogador”, disse.

Soteldo realizou 17 jogos pelo Santos nesta temporada (sua terceira passagem), contribuindo com duas assistências. Não marcou gols, porém.

