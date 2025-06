Vai ficar! Cruzeiro anuncia compra de Marquinhos

Considerado uma das principais opções ofensivas por Leonardo Jardim, Marquinhos agora é do Cruzeiro até 2028. O clube oficializou a compra dos direitos econômicos do atacante nesta segunda-feira (9).

Ele estava na Raposa por empréstimo do Arsenal desde o início do ano. A negociação girou em torno de 3 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 17 milhões, com pagamento parcelado, de acordo com o “ge”.

O Cruzeiro adquiriu em definitivo os direitos do atacante Marquinhos até o fim de 2028! ?????? Vamos juntos! ????? ???? @ggaleixo pic.twitter.com/C7N47FflA7 — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) June 9, 2025

O contrato por empréstimo já previa a compra de partes dos direitos econômicos em caso de metas batidas, como por exemplo a quantidade de jogos por semestre. Aliás, Marquinhos chegou a ficar de fora da lista dos relacionados na partida contra o Unión enquanto os clubes não chegavam a uma definição pelo seu futuro.

De início, o Cruzeiro tentou aumentar essa meta, visando que o jogador pudesse entrar em campo mais vezes antes da Copa do Mundo de Clubes. Assim, a Raposa negociaria a compra dos direitos no decorrer do segundo semestre. No entanto, com o aval de Leonardo Jardim, a situação mudou nos últimos dias e o Cruzeiro oficializou a compra.

Marquinhos chegou na Raposa a pedido de Fernando Diniz, mas se tornou uma das principais opções ofensivas de Leonardo Jardim. O atacante é cria da base do São Paulo, mas atuou em apenas 18 jogos pelo profissional do clube. Ele foi vendido para o Arsenal e tinha contrato até junho de 2027, mas não teve muito espaço no clube inglês. Dessa forma, acumulou empréstimos para Norwich, Nantes e Fluminense.

