Ancelotti revela conversa com Gerson sobre interesse do Zenit

O volante e capitão do Flamengo, Gerson, recebeu uma oferta tentadora do Zenit, da Rússia. O assunto foi além do clube e também parou na Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que conversou com o meio-campista sobre o tema e revelou se a mudança de futuro pode alterar os rumos na Amarelinha.

“Sim, nós conversamos sobre esse assunto, eu conversei com ele e, obviamente, é uma decisão absolutamente pessoal que não afeta as decisões que vamos tomar quando a Copa do Mundo começar. Obviamente há campeonatos que são mais exigentes do que outros ou que temos que analisar, e vamos fazer isso ao longo deste ano para avaliar a condição dos jogadores antes da Copa do Mundo ou qualquer que seja o campeonato. Se for para a Rússia, vamos avaliá-lo no campeonato russo, vamos tentar avaliar todos os jogadores que estão em todos os campeonatos. E são muitos, são muitos, há uma lista muito longa de jogadores muito bons do Brasil e o trabalho que faremos é analisar todos os jogadores”, disse Ancelotti.

“Tentaremos avaliar os jogadores que estão em todos os campeonatos, são muitos. Há uma lista larga de jogadores do Brasil. O trabalho que faremos é olhar os jogadores, todos podem ser protagonistas no Mundial de 2026”, completou.

A proposta para Gerson

O Zenit, da Rússia, comunicou ao Flamengo que está preparado para arcar com a multa rescisória do volante, estipulada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões). A oferta agradou a Gerson, que deu o ‘ok’ para que a negociação entre nos seus trâmites finais.

De acordo com o “ge”, o Flamengo exige que o pagamento seja à vista. Os russos optaram por abrir uma conversa com o clube carioca para tentar parcelar o valor. Ao mesmo tempo, sinalizaram que, caso não haja acordo sobre parcelamento, pagarão à vista todo o valor da multa. As conversas estão em andamento.

Gerson, aliás, renovou o seu contrato com o Flamengo recentemente até o fim de 2030. O seu novo contrato teve uma valorização salarial, pois o clube entendeu que havia uma defasagem nos valores que ele acertou em 2023, quando voltou ao Rubro-Negro.

