Rival do Botafogo no Mundial, Atlético de Madrid anuncia Lenglet em definitivo

O Atlético de Madrid, um dos rivais do Botafogo no Mundial de Clubes, anunciou uma importante permanência em seu elenco. Afinal, nesta segunda-feira (9/6), os Colchoneros confirmaram a contratação em definitivo do zagueiro Clément Lenglet.

O francês estava emprestado pelo Barcelona, atuando em 34 partidas na temporada 2024/25. Foram três gols e duas assistências no período. Antes, passara também por empréstimo Tottenham (2022/23) e Aston Villa (2023/24).

LEIA MAIS: Ancelotti minimiza pressão em estreia no Brasil: ‘Está em todos os lugares’

Assim, o novo contrato de Lenglet com o Atlético é até junho de 2028. Como o vínculo do jogador com o Barcelona estava se encerrando, ele chegou sem custos ao Atleti. Lenglet fora contratado pelo Barça em 2018/19, após duas boas temporadas pelo Sevilla. Sua carreira começou no Nancy, da França, seu país natal.

O Atlético de Madrid está no Grupo B do Mundial de Clubes, que começa no sábado (14/6). Está, dessa forma, ao lado de PSG, Seattle Sounders-EUA e Botafogo. A equipe do técnico Diego Simeone enfrenta o Glorioso na terceira rodada da fase de grupos, no dia 23 de junho, no Rose Bowl, na Califórnia.

Confira o anúncio da permanência de Lenglet no Atlético de Madrid

Clément Lenglet firma hasta 2028 ????? pic.twitter.com/222J6R2K5C — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2025

