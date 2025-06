Arthur Elias convoca seleção para a Copa América com duas brasilienses

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta segunda-feira (9/6), as 23 jogadoras que irão representar a Seleção Brasileira na Copa América Feminina, no Equador, entre 12 de julho e 2 de agosto. As candangas Kaká e Gabi Portilho estão novamente entre as selecionadas, mas o destaque foi a presença de Marta com papel de veterana entre o jovem elenco verde-amarelo para a competição. A última prova do grupo antes do torneio internacional será um amistoso contra a França, no final de junho.

Destaque do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Gabi Portilho retorna à lista de Arthur Elias após se recuperar de lesão. A atacante foi responsável por marcar o gol da vitória brasileira nas quartas de final das Olímpiadas contra a França. “Desde que eu assumi a Seleção, a Portilho tem sido uma jogadora muito importante. Mostrou isso nas Olimpíadas e vinha atuando muito bem no clube. Mesmo em fase de recuperação, temos um mês até a estreia, e vejo com otimismo que ela chegue bem para a Copa América”, ressaltou Arthur Elias em coletiva.

A zagueira Kaká tem sido figurinha carimbada do comandante brasileiro nas últimas convocações. A brasiliense foi convocada pela primeira vez em outubro de 2024, fazendo parte de quase toda a preparação da Seleção Brasileira para a Copa América. Para somar com a experiência da atacante Marta, a promessa do Corinthians Jonhson, de 19 anos, também integra o ataque verde e amarelo.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira feminina:

Goleiras: Lorena (Kansas City), Camila (Cruzeiro) e Claudia (Fluminense)

Zagueiras: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo) e Mariza (Corinthians)

Laterais: Yasmim (Real Madrid), Fátima Dutra (Ferroviária), Fê Palermo (Palmeiras) e Antônia (Real Madrid)

Meia-campistas: Angelina (Orlando Pride), Duda Sampaio (Corinthians), Ary Borges (Racing Louisville) e Ana Vitória (Atlético de Madrid)

Atacantes: Kerolin (Manchester City), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Corinthians) e Jonhson (Corinthians)