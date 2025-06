Jornalista inglês vê limitações em Pedro e aponta centroavante ideal para Ancelotti

O jornalista inglês Tim Vickery, apontou em entrevista ao “Toca e Passa”, algumas limitações de Pedro, do Flamengo, para ser o centroavante da Seleção Brasileira. Assim, ele ainda apontou um outro jogador da posição mais completo para estar nas convocações de Ancelotti: Igor Jesus.

Além disso, ele citou que acredita que a convocação do atacante do Flamengo para a Copa de 2022 tenha sido um erro de Tite, uma vez que o jogador sem a bola não é tão eficiente, segundo ele.

“A condição técnica de Pedro, tecnicamente ele é muito refinado. As dúvidas que eu tenho, pessoalmente, eu acho que Tite errou levando ele para a Copa. Por quê? Porque futebol de alto nível é difícil entrar na grande área, no futebol brasileiro isso está mudando, mas os times defende muito perto o seu próprio gol, que facilita a vida de Pedro. O problema que eu tenho com Pedro é que longe do gol ele oferece pouco. Eu não acho que ele segura muito bem a bola, ele não oferece a velocidade nas costas. Ele não combina muito bem longe do gol, combina muito bem perto do gol. Fora de grande área não aparece as virtudes dele. Então, embora perto de gol Pedro é mais deslumbrante do que Igor Jesus, porque Pedro está voltando, eu acho que talvez, Igor Jesus te oferece mais. Mais completo”, disse.

Convocação de Ancelotti: Nem Pedro nem Igor Jesus

A primeira convocação de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira aconteceu no seu primeiro dia de trabalho como técnico do Brasil. No entanto, o italiano não convocou nem Pedro, nem Igor Jesus.

Vale ressaltar, portanto, que o atacante do Flamengo ficou meses fora após uma grave lesão no joelho e voltou a atuar pelo Rubro-Negro em abril deste ano. Por outro lado, Igor Jesus vem em grande fase pelo Botafogo desde o ano passado. Aliás, por conta disso, foi vendido para o Nottingham Forest, da Premier League.

No ataque, portanto, Ancelotti convocou Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Júnior (Real Madrid).

Na partida contra o Equador, a Seleção Brasileira não marcou nenhum gol e o confronto terminou 0 a 0. O Brasil volta a campo nesta terça-feira (10), contra o Paraguai, às 2h145 (de Brasília), pela 16° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

