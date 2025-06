Na despedida de Spalletti, Itália bate a Moldávia e vence a primeira nas Eliminatórias

A Itália venceu a primeira partida nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas não convenceu. Nesta segunda-feira (9), os italianos bateram a Moldávia por 2 a 0, no estádio Città del Tricolore, na comuna italiana Reggio Emilia, em partida válida pela quarta rodada do Grupo I. Raspadori abriu o placar no fim da primeira etapa, enquanto Cambiaso completou o triunfo no início do segundo tempo.

A Itália fez sua estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na última sexta-feira (6) e foi atropelada pela Noruega, por 3 a 0, com direito a gol marcado por Haaland. A derrota foi um banho de água fria no trabalho de Luciano Spalletti, que chegou a quatro derrotas seguidas e anunciou que vai deixar o comando da seleção após esta Data Fifa de junho.

Dessa maneira, a Itália somou os primeiros três pontos no Grupo I das Eliminatórias e subiu para a terceira posição, com três pontos em duas rodadas. A Noruega é a líder isolada com 12 pontos em quatro jogos e 100% de aproveitamento. Israel, com seis pontos em três jogos, é a vice-líder da chave. Estônia, com três, e Moldávia, ainda zerada, são 4ª e 5ª colocadas, respectivamente.

Nas Eliminatórias da Europa, 54 seleções disputam vagas para a Copa do Mundo de 2026. Elas foram divididas em 12 grupos (A a L), nos quais os primeiros colocados se classificam direto e os vices de cada chave disputam uma repescagem.

?? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? #ItaliaMoldova 2??-0??

41’ #Raspadori; 50’ #Cambiaso#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/VR3dONvmGd — Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) June 9, 2025

Itália x Moldávia

A Itália começou a partida com uma pressão ofensiva, mas quem balançou a rede foi a Moldávia, mesmo que o lance tenha sido anulado. Aos 8 minutos, Postolachi avançou pela esquerda e tocou para Reabciuk, que cruzou para a área. Nicolaescu desviou de cabeça e marcou, mas o árbitro anulou o gol por impedimento do camisa 9.

Porém, o único gol válido do primeiro tempo saiu aos 40 minutos. Tonali levantou a bola na área, Ionita cortou de cabeça, mas deixou a sobra no meio. Raspadori aproveitou e acertou um chute forte no canto, sem chance para o goleiro Avram.

No segundo tempo, a Itália levou um susto nos primeiros minutos, mas logo respondeu. Aos 4 minutos, Orsolini cruzou da direita, a bola passou por todo mundo e sobrou para Cambiaso. O lateral-direito finalizou entre as pernas do goleiro e fez o segundo, garantindo a vitória italiana com mais tranquilidade, mesmo sem uma grande atuação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.