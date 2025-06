Lewandowski se afasta da seleção após perder faixa de capitão e atrito com técnico

Robert Lewandowski anunciou, nesta segunda-feira (9), que não jogará mais pela seleção da Polônia enquanto Michal Probierz continuar como treinador. A decisão acontece após o camisa 9 perder a braçadeira de capitão e, segundo o atacante de 36 anos, sua decisão se deve à “falta de confiança” por parte do técnico.

Nesta segunda-feira (9), durante a coletiva de imprensa na véspera do jogo contra a Finlândia, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Probierz comentou o caso e deu sua versão dos fatos.

“Combinamos com o Lewandowski que ele não viria para esta convocação. Na quarta-feira, soube que ele viajaria para se despedir do Grosicki. Depois do último jogo, conversei com vários jogadores e membros da comissão técnica, tirei um dia para refletir e decidi mudar o capitão da equipe. Dessa forma, achei que era o momento certo para passar a braçadeira para outra pessoa”, explicou.

“Tive uma conversa com o Lewandowski e disse a ele que seria importante mudarmos algo. Falei que, neste momento, o Zielinski seria um capitão melhor. Dessa maneira, ele respondeu que a braçadeira não significava nada e que nada mudaria. Depois, o grupo todo foi informado e ouviu um ótimo discurso do Zielinski”, continuou.

“Mais tarde, Lewandowski me ligou, e eu retornei a ligação. Ele queria que eu anunciasse publicamente a troca de capitão. Não concordei, porque a decisão era minha. Depois, soube pela imprensa que ele havia renunciado à seleção. Mas, ninguém fechou as portas para ele. Desejo sorte. Para mim, o mais importante é a seleção e o bem do grupo. Mas, tenho plena consciência da responsabilidade dessa decisão e acredito que será positiva”, completou.

Além disso, o técnico não ficou em cima do muro ao ser questionado sobre uma possível reconciliação.

“Sou uma pessoa aberta e acredito que tudo é possível. Respeito o Robert, e ninguém vai impedir que ele volte a jogar pela seleção”, explicou.

Novo capitão, Zielinski, também se pronunciou sobre o caso de Lewandowski

“É uma grande honra e também uma responsabilidade. Vou fazer de tudo para vencer os jogos. Porém, não vou comentar a decisão do Lewy. Sabemos o quanto ele é especial. Ou seja, não faz sentido especular. Mas, o treinador tomou uma decisão, e eu respeito. Quem quiser estar na seleção, que venha. O que importa agora é o bem da equipe”, disse o jogador da Inter de Milão.

