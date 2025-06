São Paulo segue preparação para jogo contra o Vasco, e Zubeldía prioriza parte tática

Nesta segunda-feira (09), o São Paulo seguiu sua preparação para enfrentar o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, a partir das 21h30 (de Brasília). O técnico Luis Zubeldía tem inúmeros desfalques.

Dessa forma, o grupo do São Paulo começou com aquecimento, passando por preparação física, alongamento e ativação com exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos. Na sequência, houve um treino tático comandado pelo argentino e uma atividade de finalizações ao gol. Em 13º lugar, o Tricolor Paulista soma 12 pontos em 11 jogos.

No departamento médico, o São Paulo tem Marcos Antônio, com lesão na parte posterior da coxa esquerda. Assim, ele é dúvida. Já o atacante Lucca vem treinando e pode ser relacionado para o jogo diante do Vasco. As outras baixas são: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda).

Até o jogo com o time carioca, o São Paulo fará mais duas atividades, na terça e na quarta-feira, em seu CT da Barra Funda. O Vasco é o 15º colocado e soma 10 pontos. Ainda não venceu fora do Rio de Janeiro.

