Fluminense renova contrato do lateral-esquerdo Léo Jance

O Fluminense acertou nesta segunda-feira (09/06), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, a renovação de contrato do lateral-esquerdo Léo Jance, de 20 anos. O novo vínculo firmado entre clube e jogador é válido até o fim de 2026.

“Estou muito contente em renovar contrato com o Fluminense, ainda mais no ano em que estreei pelo futebol profissional. É uma felicidade imensa. Quero seguir honrando a camisa tricolor e, se Deus quiser, ter uma linda história pelo clube onde o dia a dia é muito bom e me sinto bem confiante. Tenho bastante amigos e pretendo transformar o bom ambiente em um desempenho ainda melhor”, contou o Moleque de Xerém, da equipe Sub-20.

Léo Jance chegou ao Fluminense em 2023 e tem como características principais a força e a velocidade nas ações ofensivas. Ele já tinha chamado atenção da comissão técnica de Mano Menezes, o que se repetiu com Renato Gaúcho. Afinal, durante alguns treinamentos em que ele foi chamado para completar a equipe no profissional.

No Tricolor desde 2023, quando se sagrou campeão da Copa Rio Sub-20, Jance estreou entre os profissionais do Flu na Sul-Americana de 2025. O atleta de São José do Rio Preto (SP), aliás, ainda acumula passagens por seleções brasileiras de base.

