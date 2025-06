Betis anuncia a contratação em definitivo do zagueiro Natan, ex-Flamengo

O Betis anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação em definitivo do zagueiro Natan, revelado pelo Flamengo. O defensor estava emprestado pelo Napoli aos espanhóis, que exerceram a opção de compra e pagaram 9 milhões de euros (R$ 57 milhões). O brasileiro assinou até junho de 2030.

“O Real Betis Balompié exerceu a opção de compra incluída no contrato de empréstimo firmado na temporada passada com o SSC Napoli por Natan . Isso significa que o jogador brasileiro voltará a vestir a camisa do Trece Barras, desta vez como titular até 2030”, informou o clube nas redes sociais.

Natan estreou profissionalmente no Flamengo em 2020 e se sagrou campeão brasileiro. Após passar pelo Rubro-Negro, defendeu o Bragantino antes de assinar com o Napoli, em 2023.

Com pouco espaço na Itália, acabou emprestado ao Betis e foi bem, terminando a temporada como titular absoluto. Disputou 52 jogos, com dois gols e duas assistências. Pelo clube espanhol, chegou à decisão da Conference League, quando perdeu por 4 a 1 para o Chelsea. Em LaLiga, terminou em sexto lugar, garantindo uma vaga na próxima Liga Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.