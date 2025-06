Chelsea acerta com terceiro reforço para o Mundial de Clubes

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação do zagueiro francês Mamadou Sarr, de 19 anos, que estava no Strasbourg, da França. O defensor assinou contrato até 30 de junho de 2033. De acordo com a imprensa inglesa, o clube pagará 12 milhões de libras (cerca de R$ 90,2 milhões) pela transferência.

LEIA MAIS: Manchester City anuncia primeiro reforço para o Mundial de Clubes

Essa é a terceira contratação do Chelsea durante a “janela extra” voltada para os times que vão disputar o Mundial de Clubes. Dessa maneira, somando os reforços, o clube já gastou mais de 60 milhões de libras (cerca de R$ 451 milhões).

O Chelsea está no Grupo D do torneio, ao lado de Flamengo, León, do México, e Espérance, da Tunísia. A estreia dos ingleses acontece no dia 16 de junho, contra o clube norte-americano. Já o duelo com o Flamengo está marcado para o dia 20, na Filadélfia.

Na temporada 2024/25, Mamadou Sarr disputou 29 partidas pelo Strasbourg, todas como titular. A equipe terminou em 7º lugar no Campeonato Francês, com 57 pontos, três a menos que a zona de classificação para competições europeias. O zagueiro também tem passagens pelas seleções de base da França.

De acordo com informações da ‘BBC’, o Chelsea já havia acertado a contratação de Sarr desde janeiro. Além dele, o clube também anunciou o atacante Liam Delap e o meio-campista Dario Essugo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.