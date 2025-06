Uruguai x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Uruguai e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção celeste quer ficar mais perto da vaga direta para a fase de grupos, enquanto os venezuelanos buscam a primeira participação em uma Copa do Mundo.

O Uruguai é o quinto colocado na tabela de classificação, com 21 pontos em 15 jogos disputados. A Venezuela, por sua vez, está em sétimo, atualmente, com 18 pontos. Vale lembrar que os seis primeiros garantem vaga automática, enquanto o sétimo disputa a repescagem mundial. Os últimos três estão fora do próximo Mundial.

Onde assistir

A partida entre Uruguai e Venezuela, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, terá transmissão do Sportv3 (canal fechado).

Como chega o Uruguai

O Uruguai precisa fazer o dever de casa para não ver a vaga na próxima Copa ameaçada nas duas rodadas finais. A Celeste Olímpica deve vir com três mudanças em relação à equipe que começou contra o Paraguai, entre elas a volta de Bentancur ao meio-campo, formando trio com Ugarte e Arrascaeta. Piquerez, lateral do Palmeiras, também deve ser titular. Por fim, Brian Rodríguez deve tomar a vaga de Aguirre no centro do ataque. Maxi Araújo, com três assistências nas Eliminatórias, é uma das armas ofensivas da seleção comandada por Marcelo Bielsa.

Como chega a Venezuela

Em sétimo lugar nas Eliminatórias, a Venezuela pode acirrar a briga por vaga direta no próximo Mundial caso vença os uruguaios, fora de casa. Além disso, torce para um tropeço da Colômbia para a líder Argentina. As três seleções ficariam empatadas com 21 pontos, restando duas rodadas por disputar, uma delas tendo o confronto direto com os colombianos, em casa. O técnico Fernando Batista, aliás, deve manter a base do time que venceu a Bolívia, com destaque para o centroavante Salomón Rondón, que marcou seu quinto gol na competição.

URUGUAI x VENEZUELA

Eliminatórias Sul-Americanas – 16ª rodada

Data-Hora: 10/6/2025 (terça-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Onde assistir: Sportv3 (fechado)

URUGUAI: Santiago Mele, Varela, José María Giménez, Ronald Araújo, Piquerez; Manuel Ugarte, Betancur, Arrascaeta, Pellistri, Maxi Araújo, Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.

VENEZUELA: Romo; González, Ferraresi, Wilker Ángel, Aramburu; Savarino, Bello, José Martínez, Segovia; Josef MartÍnez, Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Arbitragem: Não divulgada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.